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1991 yılında o evde neler yaşandı?

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'la ilgili 1991 yılında yaşanan bir olayı anlattı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:00
1991 yılında o evde neler yaşandı?

Dün düzenlenen şafak operasyonuyla toplumun ahlakını bozan sapkın yayınlarıyla tanınan Adnan Oktar ve çok sayıda müridi gözaltına alındı. Murat Bardakçı da dünden bugüne birçok pisliği deşifre olan Oktar'la ilgili 1991 yılında meydana gelen bir olayı anlattı.

Bardakçı, 1991 yılında Oktar'ın bir müridini İstanbul'un önde gelen turizmcilerinden birinin kızıyla evlendirdiğini, kızın ailesinin tüm çabalarına rağmen bu olaya engel olamadığını belirtti. Bunun üzerine turizmci babanın buluşma bahanesiyle Oktar'ı Taksim'de bir büroya çağırdığını ve oradan Oktar'ı kaçırarak İstinye'de bir eve götürdüğünü söyledi. Turizmci babanın daha sonra Oktar'a karşılık kızını aldığını ifade eden Murat Bardakçı, o evde neler yaşandığını ve Oktar'ın turizmci babayla ilgili neden şikayette bulunmadığını merak ettiğini belirtti

İşte Bardakçı'nın yazısının ilgili bölümü;

O EVDE ACABA NE OLDU?

Adnan Hoca’dan bahsetmişken, bundan 27 sene önce, 1991’de meydana gelen ama şimdilerde pek hatırlanmayan bir hadiseyi de nakledeyim:

Adnan Oktar, İstanbul’un önde gelen turizmcilerinden birinin kızını o sene bir müridi ile evlendirmiş, kızın ailesi bütün çabasına rağmen evliliğe mâni olamamıştı.

Baba, kızını ailenin başına çöken bu belâdan kurtarabilmek için önce polise gitti, hukukî yolları denedi ama Adnan Hoca’nın adamları kızı ile temas kurmasına bile izin vermeyince çaresiz kalıp çözümü bizzat bulmak zorunda kaldı: Adnan Hoca’yı Taksim taraflarındaki bir büroda kendisi ile buluşmaya ikna etti, dertli baba ve adamları belirlenen mekâna gelen Adnan Oktar’ı hemen oracıkta derdest edip İstinye’de bir yere götürdüler. Orada ne oldu ise oldu, sonra adamlarına haber gönderilip “Hocanıza karşı kızımız” dendi. Turizmcinin kızı ile nikâhlanan koca, karısını babasına göndermek zorunda kaldı, turizmci de buna karşılık Adnan Oktar’ı bıraktı!

İstinye’deki evde neler yaşandığını bilmiyorum ama Adnan Oktar turizmci hakkında herhangi bir şikâyette bulunmadı!

Senelerden bu yana “Acaba neden?” diye hep merak ederim…

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:00
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. Murat Bardakçı

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz1 sa önce
    Tecavüzcü, katil yahudi cemin imdadına yetişen kepçe gulak, seni yanlız bırakmaz adnan. Sık dişini. İş yargıya intikâl ettimi ya salarlar, yada koftiden hapis cesası verip, içerde intihar etti deyip çıkarırlar. Arkanda mosan gardaşların var korkma.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    15 yaşındaki bir genç eline bıçak alıp lise önünde , bir öğrencinin parasını gasp etse hemen hapse atılır.Bir kaç yıl yatar. Ama adam harem kurup, zenginlere şantaj yapar, tecavüz suçu işler dışarıda dolaşır. Hem de26 yıl suç işlemeye devam eder. Bu adam devletten de güçlüymüş.
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Adnanı ... olmasın!
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