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Siyaset 1990’lar daha iyiydi öyle mi? CHP’li Fikri’ye ‘cumartesi anneleri’ şamarı
Siyaset

1990’lar daha iyiydi öyle mi? CHP’li Fikri’ye ‘cumartesi anneleri’ şamarı

CHP’li Fikri Sağlar, derin devlet, mafya ve terörün birbirine girdiği ve faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı 90’lı yılların, bugünden daha iyi olduğunu ileri sürdü. Sağlar’ın açıklamaları, 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle yakınlarını kaybeden Cumartesi Anneleri’ni akıllara getirdi. Sağlar’a, “Madem 90’lı yılların hukuk sitemi bugünden daha iyiydi, Cumartesi Anneleri’ni neden AK Parti’nin üzerine kışkırtıyorsunuz?” yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:50:00 -

 yeniakit.com.tr 

Almanların Türkiye’deki medya organı DW Türkçe’de Nevşin Mengü’nün sorularını cevaplayan CHP’li Fikri Sağlar, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

90’lı yıllarla bugünleri karşılaştırması istenen Fikri Sağlar, faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı ve derin devlet, mafya, terör üçgeninin ülkeyi uçuruma sürüklediği dönemleri övdü. 90’larda hukuk sisteminin daha iyi olduğunu ileri süren Sağlar, ağıları açık bıraktı.

1990larda derin devlet harekete geçti” diyen Fikri Sağlar, “Ama derin devletin harekete geçmesinin önünde en azından bir parça devleti de kollayan yargının tarafsız olduğu anlayışı vardı. Bugün sizi koruyacak kimse yok” dedi.

Cumartesi Anneleri akıllara geldi

Fikri Sağlar’ın açıklamaları, akıllara Cumartesi Anneleri’ni getirdi. Siyasi rant sağlamak için Cumartesi Anneleri’ni savunur gibi yapan CHP ve ittifak ortağı HDP’lilerin, gerçekte annelerle hiçbir ilgisi olmadığını gözler önüne seren Sağlar, işlenen suçları adeta hasır altı etti. “Eski Türkiye’den kalan Cumartesi Anneleri’ne benzer bir grup bugün var mı?” sorularını akıllara getiren Fikri Sağlar, AK Parti'yi boşuna suçladıklarını da gözler önüne sermiş oldu. Sağlar'ın sözleri, "Madem 90’lı yılların hukuk sitemi bugünden daha iyiydi, Cumartesi Anneleri’ni neden AK Parti’nin üzerine kışkırtıyorsunuz?" yorumlarına neden oldu.

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