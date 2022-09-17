199 milyar metreküplük doğalgaz! Ses getirecek gelişme

Azerbaycan Enerji Bakanlığı'nın Ocak-Ağustos 2022 döneminde ülkedeki gaz ve petrol üretim ve ihracat miktarlarını açıkladı. 2022 yılının ilk sekiz ayında Azerbaycan, doğal gaz üretimini 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,7 veya 2,7 milyar metreküp artırdı. Böylece, ülke raporlama döneminde 30,6 milyar metreküp gaz üretti.

Toplam doğal gaz üretiminin 9 milyar metreküpünü Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu, 16,4 milyar metreküpünü Şah Deniz oluşturdu. Bu arada SOCAR, 5,2 milyar metreküp gaz üretti.

Ayrıca, yurtdışındaki gaz satışları, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 daha fazla olan 14,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Bu dönemde TANAP aracılığıyla ayrıca Avrupa'ya 7,3 milyar metreküp gaz, Gürcistan'a ise 1,7 milyar metreküp gaz taşındı.

1 Eylül 2022'ye kadar devreye alınmalarından bu yana, Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğundan yaklaşık 199 milyar metreküp, Şah Deniz sahasından ise 174 milyar metreküpten fazla gaz üretildi. İşletmeye alındığından beri Şah Deniz sahasından 121 milyar metreküpten fazla gaz ihraç edildi.

Petrol üretimi ve ihracatı

Ocak-Ağustos 2022'de Azerbaycan'da kondensat dahil yaklaşık 21,8 milyon ton petrol üretildi.

Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu 13,8 milyon ton petrolden, Şah Deniz ise 2,9 milyon ton kondensattan sorumluydu. SOCAR'ın kondensat dahil petrol üretimi 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Raporlama döneminde kondensat dahil 17,6 milyon ton petrol ihraç edildi. Konsorsiyum yaklaşık 16,6 milyon ton petrol ihracatı gerçekleştirirken, SOCAR 1 milyon ton petrol ihracatı gerçekleştirdi.

Azeri-Çırak-Güneşli ve Şah Deniz sahalarının 1 Eylül 2022 tarihine kadar işletmeye alınmasından bu yana kondens dahil 598,9 milyon ton petrol üretilmiş ve kondens dahil 597 milyon ton petrol ihraç edilmiştir. ACG'den 560.2 milyon ton ham petrol, Şah Deniz'den 38.7 milyon ton kondensat çıkarıldı.

2022 yılının sekiz ayı sonunda Azerbaycan 3,9 milyon ton petrol rafine etti.

ACG petrol sahalarının geliştirilmesi sözleşmesi 20 Eylül 1994'te imzalandı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. ACG bloğu geliştirme sözleşmesi Eylül 2017'de 2050 yılına kadar uzatıldı. ACG projesinde hissedarlar BP (operatör, yüzde 30,37), SOCAR (yüzde 25), MOL (yüzde 9,57), INPEX (yüzde 9,31), Equinor (yüzde 7,27), ExxonMobil (yüzde 6,79), TPAO (yüzde 5,73), ITOCHU (yüzde 3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (yüzde 2,31).

Şah Deniz gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin sözleşme 1996 yılında imzalandı. Şah Deniz projesinin hissedarları BP (işletmeci yüzde 29,99), LUKOIL yüzde 19,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO (yüzde 10) ve SGC (yüzde 6,67).

Star Gazetesi