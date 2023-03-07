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Siyaset 1977'de Güneş Motel, 2023'te Marriott Otel! Türk siyasetinin yeni kara lekesi
Siyaset

1977'de Güneş Motel, 2023'te Marriott Otel! Türk siyasetinin yeni kara lekesi

Altılı masanın aylarca süren toplantılarda netice alamaması, İYİ Parti'nin masadan kalkması, türlü pazarlıklarla masaya geri dönmesi... Daha iktidar olmadan koalisyon kaosunu Türkiye'ye yaşatan altılı masa, akıllara Güneş Motel olayını getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:49:00 -
1977'de Güneş Motel, 2023'te Marriott Otel! Türk siyasetinin yeni kara lekesi

Altılı masa, Türkiye'deki kaos dolu koalisyon günlerini daha iktidar olamadan yaşattı. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, koltuk savaşlarına başlayan 6'lı koalisyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, Meral Akşener'in masadan kalkması ile dağıldı.

İki partinin yöneticileri birbirlerine ağza alınmayacak hakaretlerle yüklenirken, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlığı sonucu Akşener ve İYİ Parti koalisyona döndü.

Yeni Güneş Motel vakası

 

İYİ Parti ile CHP arasındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıkları Çukurambar'da bir otelde yapıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş otelde pazarlıkları yaptı ve Akşener toplantıya katılma kararı aldı. Bu olay Güneş Motel vakasına benzer bir şekilde Türkiye tarihindeki yerini aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine zehir zemberek ifadeler kullandıktan sonra Çukurambar'daki Marriott isimli otelde masaya oturdu.
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Oteldeki pazarlıklarda, Akşener sıtmaya razı oldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı koltuklarına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yerleştirilmesinin kabul edilmesi ile koalisyona döndü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki Çukurambar görüşmesi, Güneş Motel vakasını hatırlattı. Koltuk pazarlıkları sonucu Türk siyasi arşivine bir siyaset mühendisliği hatırası daha eklendi.

Güneş Motel olayı (11'ler olayı) nedir?

Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini ifade eden olay. Bu vekiller 5. Demirel Hükûmeti'ne verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi almıştır.

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