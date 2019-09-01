1961'de Türkiye'de, 2019'da Mısır'da! Darbecilerden Mursi'nin ailesi için skandal karar!

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Siyonist kuklası Abdülfettah es-Sisi tarafından darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve 2357 gün boyunca Mısır zindanlarında direniş destanı yazan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit düşmesinin ardından darbeciler skandal bir karar daha verdi.

Darbe mahkemesi, kendisinin meşruiyetini tanımayan Mursi ve Müslüman Kardeşler'e mensup 19 kişiye 'mahkemeyi aşağılama' iddiasıyla açtığı davada, 3'er yıl hapis cezası ve 1'er milyon cüneyh ceza kesti.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ve diğer İhvan mensuplarının mal varlığına el koyulduğu için ödemenin tahsil edilemeceği bahanesini öne süren darbe mahkemesi, tahsilatı varislerinden talep etti.

Adnan Menderes'in ailesine yapılan zulmü hatırlattı

Darbe mahkemesinin Mursi'ye haksızca kesilen cezanın bedelini çocuklarından istemesi, 1960 darbesiyle görevinden uzaklaştırılan ve 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in ailesine yapılan zulmü hatırlattı.

17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in ailesinden, idam ipinin parası bile darbeciler tarafından tahsil edilmişti.