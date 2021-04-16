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Gündem 1960 darbesinden sonra idam edilen eski bakan Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti
Gündem

1960 darbesinden sonra idam edilen eski bakan Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan Antalya yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:48:00 - 2021-04-16 14:49:16
1960 darbesinden sonra idam edilen eski bakan Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti

Alanya'da yaşayan 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, bir süre önce rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatkan, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Polatkan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

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