1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'un canlı yayın konuğu oldu.

Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptıkları başvuru için şu anda bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Biz her gece neredeyse 11-12'de federasyondan çıkıyoruz. Çok acil konular var. Bu konu hala gündemimize gelmedi. Bu konuda bir çalışma yapmadık. 1.5 yıl önce müracaat yapılmış. Bunu önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz, ona göre bir yol planı hazırlayacağız. Şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim."

Bilindiği üzere Fenerbahçe cephesi 1.5 yıldır cevap verilmeyen başvuru neticesinde amblemine 5. yıldızı ekleyerek TFF'yi protesto etmişti.

Ali Koç, konuyla ilgili olarak, "28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren formadaki armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine ise şimdiden koyduk." demişti.