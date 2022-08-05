  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı
Spor

1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptığı başvuru ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:58:00 -
1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'un canlı yayın konuğu oldu.

Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptıkları başvuru için şu anda bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Biz her gece neredeyse 11-12'de federasyondan çıkıyoruz. Çok acil konular var. Bu konu hala gündemimize gelmedi. Bu konuda bir çalışma yapmadık. 1.5 yıl önce müracaat yapılmış. Bunu önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz, ona göre bir yol planı hazırlayacağız. Şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim."

Bilindiği üzere Fenerbahçe cephesi 1.5 yıldır cevap verilmeyen başvuru neticesinde amblemine 5. yıldızı ekleyerek TFF'yi protesto etmişti.

Ali Koç, konuyla ilgili olarak, "28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren formadaki armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine ise şimdiden koyduk." demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23