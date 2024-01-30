194 ülke sizi bekliyor! Bu ülkelerle temasa geçin yeter!

En az 185, en fazla 194 ülkeye vizesiz gidebilmek için, dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip 34 ülkeden birinin vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu ülkelerin vatandaşı olmasanız bile tam 145 ülkeye vizesiz uçma imkanınız var.

Uluslararası yatırım uzmanı, Avukat Abide Gülel, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de dahil, tam 145 ülkeye vizesiz gitmenin formülünü buldu.

Peki nasıl?

Bunun için, okyanuslarda gözlerden uzak iki ada ülkesinin vatandaşı olmanız yeterli. St. Lucia ve Vanuatu ülkelerinden vatandaşlık alımı hizmeti başladı.

Gülel, “Saint Lucia, Karayipler’de bir ada ülkesi. Saint Lucia vatandaşlığına toplamda bir kişi için 117 bin Amerikan Doları paket program ödemesi yapılarak İngiliz pasaportunun sağladığı imkanlara sahip Saint Lucia pasaportuna sahip olunabiliyor. Saint Lucia pasaportu Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 145 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlıyor.

Bunun yanında Avustralya ve Kanada için e-vize imkânı sağlayan bir ülke pasaportu. Ödenen vatandaşlık programı ücreti, ülkeye yapılacak bağış niteliğinde. Başvuru 8 ila 12 ay içerisinde sonuçlanmakta ve başvurucular pasaportlarını alabiliyor" dedi.

Hangi ülke vatandaşlarına uygun?

Vanuatu ise Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan, vergi avantajı ile tanınan bir ada ülkesi. Vanuatu başvuru programının en büyük avantajı, diğer programlara göre daha kısa sürede sonuçlanması. Tüm süreç 2-3 ay içerisinde tamamlanmakta. Toplamda 135 bin Amerikan Doları bağış ile Vanuatu pasaportuna sahip olunabiliyor. Vanuatu programı, özellikle Rus veya Türk vatandaşlarının daha kolay tercih edebileceği bir program.

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