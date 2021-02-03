  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1,92 milyon ons altı ne kadar eder?
Ekonomi

1,92 milyon ons altı ne kadar eder?

Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın keşvedildikten sonra bir müjdeli haber de Bilecik Söğüt’ten geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildini açkıladı. Peki 1,92 milyon ons ne kadar eder?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:49:00 - 2021-02-03 13:50:24
1,92 milyon ons altı ne kadar eder?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez"(Bilecik) Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." dedi. Keşvedilen altın rezervinin 3.523,62 dolar etmekte. Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşıyor. Küresel piyasalarda ons altın 1873 dolardan işlem görüyor. Rezervin bugünkü parasal değeri 6 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin borsada işlem göre hisseleri yüzde 9,94 artış gösterdi.

Cumhurbaşkan Erdoğan, "320 milyarlık metreküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha eklendi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4775 metreye ulaşılmasının ardından sona erdi" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Üst tabaka arasında paylaşır ,

Halka zırnık koklatmazlar .
  • Yanıtla
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, marjinal örgütler ve CHP'lilerin kendisine yaptığı istifa çağrıları hakkında açıklama ya..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken dolar ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Uzmanlar, bazı ..
İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler
Dünya

İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler

Suriye ve yakın bölgelerde İran ile büyük bir çatışma ortamında bulunan İsrail, Tahran yönetiminin tek bir nükleer silah yapmak için gerekli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay