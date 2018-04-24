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'1915 olayları soykırım olarak tanınsın'

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yine provokatif söylemlerde bulundu. HDP'li Pervin Buldan ve Garo Paylan, mecliste sözde Ermeni soykırımını savunarak 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını istedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:03
'1915 olayları soykırım olarak tanınsın'

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye aleyhinde çalışmaya devam etmekte kararlı...

ERMENİ YALANI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1915 olaylarını soykırım olarak gördüklerini belirterek o dönemde ölen Ermenileri andı.

HDP'li Buldan, "Bu toprakların kadim halkı Ermeniler de büyük bir tarihî trajedinin kurbanı edilmişlerdir. Yarın bu tarihsel trajedinin yıl dönümü. Ben bu vesileyle Ermeni halkının acısını paylaştığımı belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum ve aynı zamanda cumhuriyet tarihi boyunca çok hazin acılara maruz bırakılmış bütün mazlum halklarımızın acılarını da buradan içtenlikle paylaşıyorum." diye konuştu.

KÜSTAH TEKLİF

Pervin Buldan'ın bu konuşmasının yanı sıra, Garo Paylan da konuyla ilgili yasa tasarısı verdi.

Paylan, 1915 olaylarının TBMM tarafından "soykırım" olarak tanınmasını istedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:03
  1. HDP
  2. pervin buldan
  3. garo paylan
  4. türkiye

YORUM YAZ

  • Osman19Osman1918 dk önce
    Madem soykirim siz neden, nasil burada varsiniz? 40 milyon Kizilderili soyunu kurutan ABD senatosonda kac tane Kizilderili var? Bizim Gavurlar, Gavurdan ote, tam birer iblis enigi.
  • ÖzkanÖzkan19 dk önce
    Bunlar daha Mecliste ne ariyorlar ??? Tikin iceri...Böyle Picler olduktan sonra düsmana ne gerek!!! Almanyada olsaydi bunlari Analarini aglatirlardi!!!
  • HamiHami23 dk önce
    Ve bu Devlet neticede derhal bunlaricikdiklari Yere tikaycagna üstüne birde aylik veriyor pisliklere
  • sedatsedat28 dk önce
    tabiiş hdp dedelerini anıyor ne zannettinizya bunlar kürt falan değil
  • SelcukSelcuk52 dk önce
    Garo paylan denilen orospu ermeniitinin milletvekilliğinden atılması lazım. Bu it sürekli olarak yurt dışında da aynı propagandayi yapıyor.
  • SelcukSelcuk53 dk önce
    Garo paylan denilen orospu ermeniitinin milletvekilliğinden atılması lazım. Bu it sürekli olarak yurt dışında da aynı propagandayi yapıyor.
  • fthfth53 dk önce
    Allah niyetiniz ve amaçınız karşılığı olanı kat ve kat fazlasıyla tattırsın hepinize sefil iblis sürüsü. O dönem mazlum osmanlı halkından olanlar kimler tarafından vaadlerde bulunularak kandırılmış ve bu cinayetler kim tarafından kimlere karşı işlenmiş kanıtları ortadayken. Şerefsiz iblizlere lanetler olsun.
  • mutmainemutmaine55 dk önce
    batının demokrasisi böyle bir şey işte .. Osmanlıyı beğenmeyen cehapeliler okusun
  • ademadem58 dk önce
    artık müslüman kürt kardeşlerimizin gerçeği bir kez daha görmesi gerek.hdp kürt partisi değil.asla olmadı.hdp ermeni partisi.hdp milletvekillerinin kökenlerini bir araştırsınlar mutlaka ermeni çıkar.
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Ermeni tohumu kani bozuk vatan haini bu sözleri söyleyen teröristlerin gazi mecliste ne işi var hdp terörist partidirkapatın partiyi atın içeri artık yeter yavrularımız sizin yüzünüzden şehit oldu aldığınız maaş zehir zıkkım olsun ermeni tohumu siktirin gidin ermenistana kasettaroğlunuda alın yanınıza Allah belanızi versin insallah
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