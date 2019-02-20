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1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkale’ye bereket geldi

Çanakkale’de, 18 Mart 2017 tarihinde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hızla ilerliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:31
1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkale’ye bereket geldi

Çanakkale’de, 18 Mart 2017 tarihinde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hızla ilerliyor.


Köprünün en önemli yapılarından biri olan83,3 m x74 m boyutlarındaki kule keson temellerinin kuru havuzdaki imalatları tamamlanarak 50.186 ton ağırlığındaki Avrupa Kule Keson Temeli ile 54.800 ton ağırlığındaki Asya Kule Keson temelleri ikinci imalat aşaması olan Islak Havuzda yüzdürme işlemleri 18 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi.


Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa Ankraj imalatları, Avrupa ve Asya Yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya Kule temeli için çakıl yataklaması tamamlanmış, tesviye çalışmalarına devam ediliyor.


Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına devam ediliyor.


Toplam uzunluğu 2.023 m. orta açıklık, 770’er m. yan açıklıklar ile beraber 3.563 m. uzunluğunda, çelik kule yüksekliği 318 m. olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak.


Yapılacak olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.


Toplam 2.904 personel ve 161 iş makinesiyle çalışmaları hızla sürdürülen ve Çanakkale’ye bereket getiren 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:31
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