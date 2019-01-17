0553 313 94 23

1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kule kesonu" denizle buluşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, yarın düzenlenecek törenle denizle buluşturulacak- TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle başlayacak bu çalışma, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak

17 Ocak 2019 Perşembe 12:49
1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kule kesonu" denizle buluşuyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, yarın düzenlenecek törenle denizle buluşturulacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesinin güneyinden başlayıp Çanakkale-Gelibolu Yarımadası'na uzanan ve Sütlüce ile Şekerkaya mevkileri arasında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Lapseki'ye ulaşan kesimde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi yer alıyor.

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkez tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 88 kilometre yol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki otoyol kesimi ve Çanakkale Boğazı'nı geçecek otoyol köprüsü, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor.

Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı.

Asya Yakası'ndaki kule ayağına ait keson temeli, saat 06.00'da içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, kuru havuzdan ıslak havuza geçirilerek denizle buluşturulacak.

Genişliği 74 metre, uzunluğu 83,3 metre, yüksekliği 16 metre ve ağırlığı yaklaşık 50 bin ton olan söz konusu kule kesonunun, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışmasının yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:49
  1. 1915 Çanakkale Köprüsü
  2. Binali Yıldırım
  3. Cahit Turhan
  4. keson batırma töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
    1. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    2. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    3. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    4. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    5. Aladağ'daki yurt yangını davası
    6. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    7. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    8. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    9. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    10. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    11. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    12. Fransa'da patlama
    13. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    14. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    17. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    20. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...