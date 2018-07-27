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1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz sürüyor

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle dikkati çekecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar Anadolu yakasındaki bölümde de hızlandırıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:22
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tam gaz sürüyor

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin yarım asırlık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Köprünün yapımının temelinin atıldığı ilk günden bu yana yakından takip edildiğini belirten Yılmaz, “Bizler gerçekten çok uzun yıllar bunu hayal ettik. ‘Acaba Çanakkale’ye köprü yapılır mı yapılamaz mı?’ diye. Çok şükür ki 18 Mart 2017’de temelimizi attık. Çanakkale’miz tüm dünya için çok önemli bir konumda. Bölgede köprünün eksikliği özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılarla çok net hissediliyor. Özellikle kış mevsiminde fırtınalı havalarda feribotlar çalışmadığı durumlarda insanlar çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz aslında. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:22
  1. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
  2. 1915 Çanakkale Köprüsü

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