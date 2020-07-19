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İSLAM

19.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 05:41:00 - 2020-07-19 05:45:00
19.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

  Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

 (Ankebût Suresi - 4)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Allah Teâlâ dilediği günahların cezâsını kıyâmet gününe bırakır.

 Yalnız zulüm, ana-babaya âsi olma veya akraba ile ilgiyi kesme günahlarının cezâsını, bu günahları işleyenlere   ölmeden önce, daha dünyada iken verir.”

 (Ebû Dâvûd, Edeb 43)

 

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