19.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ اَنْ يَسْبِقُونَاۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar?

Ne kadar yanlış düşünüyorlar!"

(Ankebût Suresi - 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlar yalnızca hastalıklar, can ve mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler. Daha genel olarak yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır; önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle hayatın kendisi bir imtihandır. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar; kötülükleri seçenler ise –âyetteki ifadesiyle– Allah’tan kaçıp kurtulabileceklerini düşünmemelidirler. Onlar böyle düşünüyor, böyle hükmediyorlarsa bu çok kötü, çok yanlış bir düşünce ve hükümdür; aksine onlar Allah’tan kaçamayacaklar, O’nun huzurunda hesap verip hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 253-254

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah Teâlâ dilediği günahların cezâsını kıyâmet gününe bırakır.

Yalnız zulüm, ana-babaya âsi olma veya akraba ile ilgiyi kesme günahlarının cezâsını, bu günahları işleyenlere ölmeden önce, daha dünyada iken verir.”

(Ebû Dâvûd, Edeb 43)