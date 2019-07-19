19.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...19 Temmuz 2019 Cuma 09:41
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْۜ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar.
Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır."
ALLAHRASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Günlerin en kıymetlisi Cumadır.
Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir.
Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır."
(Riyadun-nasıhin)
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