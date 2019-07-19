19.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْۜ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar.

Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır."





(Nur Suresi, âyet:30 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)