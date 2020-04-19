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İSLAM

19.04.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz..

2020-04-19 07:12:00 -
19.04.2020 Günün Âyet ve Hadisi


قُلْ اِنَّ رَبّ۪ي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ وَيَقْدِرُ لَهُۜ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.

  Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.

  O rızık verenlerin en büyüğüdür."

 (Sebe' Suresi - 39)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hayır amacıyla yapılan harcamalar Allah katında karşılıksız kalmadığı gibi gönül rızasıyla veren kişi bundan ötürü bir kayba da uğramış olmaz; onların yeri Allah Teâlâ tarafından bir şekilde doldurulur. Bu, ya yerine benzeri maddî imkânlar verilmesi ya da bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat duygularının geliştirilmesi ve kişinin iç huzurunun arttırılması biçiminde olabilir (Zemahşerî, III, 262).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

  بادِروا بالأعْمالِ الصَّالِحةِ ، فستكونُ فِتَنٌ كقطَعِ اللَّيلِ الْمُظْلمِ يُصبحُ الرجُلُ مُؤمناً ويُمْسِي كافراً ، ويُمسِي مُؤْمناً ويُصبحُ كافراً ، يبيع دينه بعَرَضٍ من الدُّنْيا» رواه مسلم .

“Karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplamadan evvel, sâlih ameller işlemekte acele ediniz!

  Öyle zamanlar geldiğinde insan, sabah mü’min iken akşama kâfir olarak çıkar; akşam mü’min iken sabaha kâfir    olarak çıkar.

  Dinini küçük bir dünyalığa satar.” 

(Müslim, Îmân, 186. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fiten, 30; Zühd, 3; İbn-i Mâce, İkâme, 78; Ahmed, II, 303, 372, 523)

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Yorumlar

Resul

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا. الماءدة ٨. Ayetin anlamı Ey allaha iman edenler allah için hakkı titizlikle ayakta tutun adalet ile şahitlik edenler olun. Bir kimsenin kininiz için atletten uzak olunuz. Maide süresi 8. Allah kuranda böyle emir eder ...
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