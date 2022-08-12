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Yerel 19 yaşındaki Fransız, Müslüman oldu
Yerel

19 yaşındaki Fransız, Müslüman oldu

19 yaşındaki Fransa vatandaşı Debaes Maeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:45:00 -
19 yaşındaki Fransız, Müslüman oldu

Sivas İl Müftülüğü Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen ihtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın tebliği ile tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Debaes Maeva, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

İhtida merasimi sonrası konuşan Müftü Pehlivan, “Allah’ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Debaes Maeva’yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Müftü Pehlivan, Maeva’ya ihtida belgesi ile birlikte Diyanet yayınlarına ait Fransızca yazılmış ‘Temel Dini Bilgiler Kitabı’ ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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