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19 Tuzlalı genç, zemine yapılan en büyük resimle rekora hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:59:56 -
19 Tuzlalı genç, zemine yapılan en büyük resimle rekora hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19 Tuzlalı gencin "Zemine Çizilen En Büyük Resmi" ile kutluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 genci bir araya getiren Tuzla Belediyesi, yeryüzünün "Zemine Çizilen En Büyük Resmi" ile dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın söyleminin bir araya getirileceği resim, yaklaşık 13 bin metrekarelik alanı kaplayacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımıyla tamamlanacak resim, 4 günlük bir çalışma sonucu oluşturuldu.

Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nin, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında yapacağı ölçümlerden sonra, İstanbul Park F1 Ana Tribün Girişi önünde gerçekleştirilecek törende rekor sonucu açıklanacak.

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