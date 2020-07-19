19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, reşat altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar gram altın ve cumhuriyet altını bugün kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu, ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte son dakika altın haberleri...