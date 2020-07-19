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Ekonomi

19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, reşat altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar gram altın ve cumhuriyet altını bugün kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu, ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte son dakika altın haberleri...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:35:00 -
19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş an be an devam ediyor. Yatırımcılar ve düğün yapacak olan gençler, altın fiyatlarını takip ediyor. 399 liradan işlem gören gram altın, Temmuz ayınında en düşük 395 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN

  • 399,09
  • 399,23

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,50
  • 365,70

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.594,70
  • 2.618,00

YARIM ALTIN

  • 1.297,40
  • 1.314,00

ÇEYREK ALTIN

  • 650,80
  • 657,90

REŞAT ALTIN

  • 2.627,17
  • 2.650,95

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 362,45
  • 376,46

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 224,24
  • 260,27
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