19 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş an be an devam ediyor. Yatırımcılar ve düğün yapacak olan gençler, altın fiyatlarını takip ediyor. 399 liradan işlem gören gram altın, Temmuz ayınında en düşük 395 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN

399,09

399,23

22 AYAR BİLEZİK

364,50

365,70

CUMHURİYET ALTINI

2.594,70

2.618,00

YARIM ALTIN

1.297,40

1.314,00

ÇEYREK ALTIN

650,80

657,90

REŞAT ALTIN

2.627,17

2.650,95

22 AYAR ALTIN GRAMI

362,45

376,46

18 AYAR ALTIN GRAMI

198,84

230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI