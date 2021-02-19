19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 419 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

19 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 82 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 903’e yükseldi.

7 bin 419 yeni vaka sayısı

Toplamda 32 milyon 98 bin 166 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 674 testten, 7 bin 419 yeni vaka sayısı, 638 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 624 bin 19 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 498 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 511 bin 548’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 185 olduğu açıklandı.