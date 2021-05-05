Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Milyonlarca kişi 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınında tam kapanma belirttiğimiz gibi 17 Mayıs’ta sona erecek. Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Bilindiği gibi 19 Mayıs resmi tatillerden biri. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yıl içinse şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Ancak 19 Mayıs Çarşamba günü 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.