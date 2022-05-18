Resmi tatillerden önce en sık sorulan soruların başında ‘Bugün kargolar açık mı?’ sorusu geliyor. Özellikle pandeminin etkisiyle birlikte online alışverişe ilgi arttı. Bu ise kargo şirketlerinin yoğunluklarını etkiledi. Özellikle paket teslimatı bekleyenler resmi tatillerde kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs’ta hangi kargo şirketleri çalışıyor?

19 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu? 19 Mayısta kargo dağıtımı var mı?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Özel şirketler ise tercihlerine göre hizmet vermeyi sürdürüyor. 19 Mayıs’ta PTT hizmet vermezken özel kargo şirketlerinin pek çoğu çalışıyor. Kargo teslimatlarına dair bilgiyi şirketleri arayarak detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202