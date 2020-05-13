  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

19 Mayıs'ta drone'lar "online" havalanacak

Drone yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye'de online ve resmi bir müsabaka haline gelecek

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:42:06 -
19 Mayıs'ta drone'lar "online" havalanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), 19 Mayıs’ta gerçekleştireceği Türkiye Online Drone Gençlik Kupası ile drone heyecanını online arenaya taşıyacak.

THSF açıklamasına göre, yarışma, özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla Türkiye Hava Sporları Federasyonu youtube kanalında, elemeler sonrası seçilecek 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Sporcuların hız, dikkat ve el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede kullanacağı müsabaka saat 12:00’de başlayacak. Yarışmanın detayları Türkiye Hava Sporları Federasyonu web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye'de online ve resmi bir müsabaka haline gelecek.

Finalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı