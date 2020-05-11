19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Erdoğan açıkladı
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Her yıl coşkuyla kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl tören ve etkinliklerin yapılamayacağı bilinirken öte yandan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? 18 Mayıs'ta tatil olacak mı? İşte detaylar...
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada detaylara ilişkin durum değerlendirmelerini açıkladı. 19 Mayıs'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağının olacağını duyurdu. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...
Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.