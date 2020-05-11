  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Erdoğan açıkladı

19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Her yıl coşkuyla kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl tören ve etkinliklerin yapılamayacağı bilinirken öte yandan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? 18 Mayıs'ta tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:45:00 -
19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Erdoğan açıkladı

19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada detaylara ilişkin durum değerlendirmelerini açıkladı. 19 Mayıs'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağının olacağını duyurdu. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

Hangi illerde giriş çıkış yasağı kaldırıldı? İşte o 9 il...
Hangi illerde giriş çıkış yasağı kaldırıldı? İşte o 9 il...

Gündem

Hangi illerde giriş çıkış yasağı kaldırıldı? İşte o 9 il...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı