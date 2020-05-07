19 Mayıs Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mayıs’ta sakağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve yasak hafta sonu yasağı ile birleşerek 3 gün sürmüştü. Bununla birlikte 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Pazartesi gününün de dahil edilmesiyle birlikte 4 güne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Ancak hemen belirtelim ki 19 Mayıs Salı günü resmi tatil. Ancak Corona virüsü kapsamında 19 Mayıs ve 18 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle ilgili herhangi bir karar söz konusu değil.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerisiyle uzun süredir hafta sonları büyükşehirler ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasağı hafta sonları devam edeceği açıklanırken 19 Mayıs Salı gününün de resmi tatil olması nedeniyle dışarıda yoğunluk olması endişesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

19 Mayıs resmi tatil mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.