19 Mayıs hava nasıl olur? 19 Mayıs Perşembe hava nasıl yağışlı mı?
İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs’ta okullarda tören yapacak ölen öğrenciler de günü izinli geçirecek olanlar da ‘Havan nasıl olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe gününe denk gelecek. 19 Mayıs bilindiği gibi resmi tatildir. Perşembe günü okullarda tören yapacak olanlar da günü izinli geçirecek olanlar da havanın nasıl olacağını merak ediyor.
19 Mayıs hava nasıl olur? 19 Mayıs Perşembe hava nasıl yağışlı mı?
19 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının çok fazla düşmesi beklenmezken aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.