19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Elban, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin güç kaynağının milletin iradesi olduğunu aktaran Vali Elban, "Bugün de bu duyguların yaşatılması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Kadın, erkek, genç yaşlı farkı olmadan milletin bütün fertleri, vatan savunması için omuz omuza vererek mücadele etmiş ve zafere ulaşmıştır. Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan bu önemli gün, gençliğe armağan edilmiş bir bayramdır. Bir ülkenin gençliği, geleceğidir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan en büyük zenginliğimiz, geleceğimizin teminatı, umudumuz, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Unutmamalıyız ki gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletler ilelebet mevcudiyetlerini sürdürebilirler." ifadesini kullandı.

Milletvekili Ekrem Çelebi ise mesajında, 19 Mayıs 1919’da Samsun'da başlayan milletin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele’nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaştığını kaydetti.

19 Mayıs 1919'un milletin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir mücadelenin ilk adımı olduğunu vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü an yepyeni bir başlangıç, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimizin vatan sevgisi, milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı 100 yıl önce Milli Mücadele’de, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde tezahür etmiş, yeniden dirilmiştir.”

Belediye Başkanı Savcı Sayan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19), süresince evde kalma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uyan gençlerin bu sınavda hem başarılı, hem de herkese örnek olduğunu vurguladı.

Gençlerin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yerine getirecek güce ve bilgiye sahip olduğunu ifade eden Sayan, Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilere rahmet dilediğini kaydetti.



