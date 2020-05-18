19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

Şeker, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan adımların en önemlilerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 101. yılını tebrik ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesile ile geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin de bayramını kutluyor; pandemi sürecinde içinde bulundukları kısıtlama nedeniyle, daha güzel ve sağlıklı bir yaşam için biraz daha sabır göstermelerini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz."

- "Geleceğimizin güvencesi gençlerimiz"

Emre Kartaloğlu da mesajında, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da ülkeyi işgalden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak amacıyla Samsun'a çıkışının, milletin kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

Atatürk'ün 101 yıl önce attığı bu adımın, ulusun egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirilmesinin başlangıcı olduğunu ifade eden Kartaloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğine inanan Atatürk, Cumhuriyetimizin ve inkılaplarının muhafazası ve savunulması görevini, birçok sözünde vurguladığı gibi en çok güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir. Unutmamalıyız ki yarınlarımız olan gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler, gelecekte var olabilecektir. Onun içindir ki geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak, onlara barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacakları gelişmiş bir ülke bırakmak en büyük arzumuzdur.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor günlere denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."