  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Midye baklava nasıl yapılır? Bayramlık midye tatlısı tarifi

Vuhan korkunç yemeği araştırdı! 1500 farklı koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim
için kalan
Aktüel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici: -"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:23:17 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dar çerçevede sıhhi önlemler alınarak düzenlenen törene büyükelçilik çalışanları katıldı.

Törende büyükelçilik binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çiçek bırakıldı.

Büyükelçi Ekici, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkan Atatürk'ün Mili Mücadele meşalesini yakarak milletin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlanmasının ardından bu anlamlı günü Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençliğe bayram olarak armağan etmiştir." dedi.

Milli Mücadelenin başlangıcının 101. yıl dönümünde gençler başta olmak üzere herkesin bayramını kutlayan Ekici, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı