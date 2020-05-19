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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman'da törenler düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:22:29 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'da tören Anıt Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettikleri ve maske taktıkları görüldü.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkın'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Dereci'nin yanı sıra Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk, şube müdürleri, antrenörler katıldı.

Törende, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği ve maske taktığı gözlendi.

- Karaman

Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

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