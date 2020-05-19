19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Azerbaycan’da kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bakü’de törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Bakü’de Türkiye Bakü Büyükelçiliğin’deki Atatürk büstünün önünde tören düzenlendi. Covid-19 nedeniyle kısıtlanan etkinliğe Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, büyükelçilik çalışanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından açıklama yapan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, korona virüs tedbirlerinin etkisiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu sene istendiği gibi kutlanamadığını belirterek, “Ama bu Bayramımızın öneminin değiştiği, azaldığı, eksikliği anlamına gelmiyor. Aksine aradan geçen 101 yıla rağmen biz, 19 Mayıs’ın önemini her sene daha da güçlü bir biçimde idrak ediyoruz. 19 Mayıs’ın milli mücadelenin ne demek olduğunu her sene daha anlamlı bir biçimde içimizde hissediyoruz. Bu sene için çok çeşitli kutlama programları öngörmüştük, planlarımızı yapmıştık. Ama, maalesef böyle bir mütevazi anma, kutlama programı yapmak durumunda kaldık. 19 Mayıs Türk milletinin şahlanışının, Atatürk’ün milletin lideri olmasının yıl dönümü. Biz Atatürk sayesinde, onun silah arkadaşları sayesinde Türk milleti olarak varlığımızı koruduk ve bugünlere kadar getirebildik. Bundan sonraki nesillere onları emanet ediyoruz. Gençlik bayramını olmasının da bir önemi de burada. Ben bu bayramın bütün milletimize kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hey yıl konserlerle kutlanıyordu. Bu yıl düzenlenen kutlamalar, Covid-19 nedeniyle Bakü Büyükelçiliğinde düzenlendi.