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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:49:20 -
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Valilik önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Irmak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Burhan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

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