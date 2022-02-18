19 ilde sahte para operasyonu! Tam 50 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte para soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Parada Sahtecilik” suçlarına karışan bir şebekeyi tespit etti.

Şebekeye daha önce de operasyon gerçekleştirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıl süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde daha önce yapılan ara operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 185 bin lira olan sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şahıslar sahte paralar ile yakalanmıştı. Basım ve kesim işleri tamamlanmış 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır toplam değeri 55 bin doları bulan sahte 100’lük banknotlar halinde dolar, ayrıca matbaa olarak kullanılan yerde para sayma makinası, çok sayıda folyo, giyotine, para yapımda kullanılan çok sayıda kâğıt, yazıcı kartuşu, filigran gibi materyaller ele geçirilmişti.

19 ilde eş zamanlı baskın

Operasyonun son dalgası için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sahte para şebekesi mensubu 83 kişinin yakalanması için yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, ifade işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polis firari 33 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.