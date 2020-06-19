19 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.
Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."
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