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Aktüel 19 hafız icazet töreniyle taç giydi
Aktüel

19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:57:00 -
19 hafız icazet töreniyle taç giydi

Zonguldak’ta eğitimini tamamlayan 19 genç hafız için icazet töreni düzenlendi.

İcazet töreninde konuşan İl Müftüsü Aşır Durgun, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Orada hafızlarımız, kızlarımız, bebeklerimiz, çocuklarımız, din adamlarımız, genç yaşlı Müslümanlar öldürülüyor” dedi. Programın açılış konuşmasını okul müdürü Adnan Karakurluk yaptı. Karakurluk, “2018 yılında başlayan bu çalışmamızda 5. sınıftan öğrencilerimizi alıp 6. sınıf sonunda mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz hem hafızlıklarını ikmal ederken hem de okulun mezunu oluyorlar. Geçen sene bu çalışmamıza bir çalışma daha kattık. Artık 3. ve 4. sınıfları da ilkokuldan öğrencilere hafta sonu ve ara tatilde hafızlığa başlama programı düzenliyoruz. Kıymetli öğrencilerimizi kutluyorum. Çok büyük bir iş başardınız” dedi.

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