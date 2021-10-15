19 ay sonra bir ilk

Bakü’de gerçekleştirilen programda 155 iş görüşmesi yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a düzenledik. İki devlet, tek millet düsturuyla neredeyse 100 yıldır, her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor” dedi.