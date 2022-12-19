19 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاللّٰهُ الَّـذٖٓي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثٖيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاؕ كَذٰلِكَ النُّشُورُ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rüzgârları gönderip bulutları harekete geçiren Allah’tır.

Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder, ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz.

İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır."

(Fâtır Suresi - 9) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Peygamber efendimizin, bu hayatın ardından yeni bir hayatın geleceği ve herkesin burada yaptıklarından sorguya çekileceği yönündeki uyarılarını mantıksız bulan ve çoğu zaman alayla karşılayan inkârcılara, insanlara öldükten sonra tekrar hayat vermenin yüce Allah’ın kudret ve azametini kavrayanlar için hiç de yadırganacak bir şey olmadığını anlatan bir örnek verilmektedir.

Rüzgârların oluşturulması, onların bulutları harekete geçirmesi, bulutların yağmura dönüşmesi, yağmurun kurumuş toprağı canlandırması şeklinde sıralanan ve ilim, hikmet, kudret gerektiren bu olaylar dizisi üzerinde birazcık düşünmek, bunları gerçekleştiren gücün sahibi için insanları öldükten sonra diriltmenin kolaylığını anlamaya yetecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 453

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

خَيْرُ النَّاسِ مَن طالَ عمُرُه وَحَسُنَ عملُه



“İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”

Kaynak: Tirmizî, Zühd 21, 22



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