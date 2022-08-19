19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Son durum

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos 2022 CUMA günü, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son gününde yine en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftalardır ivmesini yukarı yöne çeviren altının gramı 1040 TL'ye ulaşarak vatandaşı tedirgin etmişti. Peki, 19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...