  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Son durum
Ekonomi

19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Son durum

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos 2022 CUMA günü, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son gününde yine en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftalardır ivmesini yukarı yöne çeviren altının gramı 1040 TL'ye ulaşarak vatandaşı tedirgin etmişti. Peki, 19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-08-19 12:45:00 - 2022-08-19 12:48:06
19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Son durum

19 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar ve vatandaş tarafından araştırılıyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. İşte piyasalardaki son durum...

GRAM ALTIN FİYATI
Alış 1.020,63
Satış 1.020,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış 1.754,33
Satış 1.754,61

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış 6.675,00
Satış 6.735,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 1.674,00
Satış 1.689,00

YARIM ALTIN FİYATI
Alış 3.338,00
Satış 3.378,00

REŞAT ALTINI FİYATI
Alış 6.707,47
Satış 6.767,95

22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış 932,53
Satış 963,92

14 AYAR ALTIN TL/GR
Alış 565,09
Satış 675,25

Petrol fiyatlarında son durum: Brent petrol kaç dolar? | Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?
Petrol fiyatlarında son durum: Brent petrol kaç dolar? | Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?

Ekonomi

Petrol fiyatlarında son durum: Brent petrol kaç dolar? | Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23