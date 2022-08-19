19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Son durum
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos 2022 CUMA günü, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son gününde yine en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftalardır ivmesini yukarı yöne çeviren altının gramı 1040 TL'ye ulaşarak vatandaşı tedirgin etmişti. Peki, 19 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...
19 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar ve vatandaş tarafından araştırılıyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. İşte piyasalardaki son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 1.020,63
Satış 1.020,78
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış 1.754,33
Satış 1.754,61
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış 6.675,00
Satış 6.735,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 1.674,00
Satış 1.689,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 3.338,00
Satış 3.378,00
REŞAT ALTINI FİYATI
Alış 6.707,47
Satış 6.767,95
22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış 932,53
Satış 963,92
14 AYAR ALTIN TL/GR
Alış 565,09
Satış 675,25