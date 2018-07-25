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18'lik suç makineleri! Çaldıkları otomobille gasp yaptılar

İstanbul Pendik’te bir banka şubesinden çıkan vatandaşın parasını gasp ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, 9 Temmuz'da Alibeyköy'den çaldıkları tespit edilen otomobille Pendik'te yakalandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:27
18'lik suç makineleri! Çaldıkları otomobille gasp yaptılar

Pendik’te, banka şubesinden çıkan vatandaşın parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında çalıntı araçların bulunmasına yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Pendik'te şüpheli gördüğü araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Plakasının sahte olduğu tespit edilen bir otomobili durduran ekipler, aracın 9 Temmuz'da Alibeyköy'den çalındığını belirledi.

Aracı kullanan Ender P. (18) ile yanında bulunan yaşı 18'den küçük V.K. adlı kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonucu, şüphelilerin, Pendik'te banka şubesinden çıkan Zekeriya G'yi darp edip çantasındaki 5 bin 600 lirayı gasbettiklerinin belirlendiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

BANKADAN ÇIKARKEN GASP EDİLMİŞTİ

Pendik Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün banka şubesinden çıkan bir vatandaşın, 2 kişi tarafından darp edildikten sonra çantasında bulunan 5 bin 600 lirası gasbedilmiş, şüpheliler olay yerinden bir otomobile binip uzaklaşmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:27
  1. Ankara
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