18'lik hafıza için 3 besin: ceviz, çikolata, keten tohumu! %70 kakao içeren...Şaşırtıcı yiyecekler

Beyin hücrelerini olumlu etkileyen besinler sağlığı korur. Peki hangi besinler hafızayı güçlendirir? İşte yanıtı..

CEVİZ

Ceviz, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilen antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri ile doludurlar. Kardiyovasküler hastalıklarla ilgili olarak kuruyemiş tüketimi üzerine yapılan klinik çalışmaların en kapsamlı incelemesi, haftada beş veya daha fazla kez her gün yaklaşık bir avuç ceviz tüketmenin kalp hastalığı riskini yaklaşık %40 oranında azaltabileceğini gösterdi! Kalp sağlığına faydalarının çoğu ceviz yağından gelir, bu nedenle yağları kuru bir tavada orta ateşte kavurarak serbest bırakın.

KETEN TOHUMU

Bu ultra güçlü tohumların sadece bir çorba kaşığı, yalnızca 55 kalori için yaklaşık üç gram lif sağlar. Keten tohumu, iltihaplanmayı azaltmaya, ruh hali değişimlerini önlemeye ve kalp hastalığı ve diyabeti önlemeye yardımcı olan en zengin omega-3 yağları bitki kaynağıdır. Keten tohumunda bulunanlar gibi kalp dostu yağlardan oluşan bir diyet, iyi HDL kolesterol seviyelerini yükseltir. Keten tohumu, smoothie'lere, salata soslarına ve yoğurda ince, cevizli bir katkı sağlar. Ancak tüm kalp faydalarını elde etmek için öğütülmüş keten tohumlarına ihtiyacınız olacak; çünkü katı tohumlar kolayca sindirilmez.

BİTTER ÇİKOLATA

Harika bir haber! Düzinelerce araştırma, kakaoyu sıcak bir içecek olarak veya bitter çikolata olarak tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre çok daha iyi kardiyovasküler formda olduğunu gösteriyor.

Aslında, Circulation Heart Failure dergisinde dokuz yıllık bir araştırma, haftada bir ila iki porsiyon yüksek kaliteli çikolata yiyen kadınların, kakaoya hayır diyenlere göre kalp yetmezliği geliştirme riskinin yüzde 32 daha düşük olduğunu buldu. Ve ikinci bir uzun vadeli çalışma, en çok çikolata yiyen erkeklerin (haftada bir fincan bitter çikolata parçasının yaklaşık 1/3'ü) çikolata tüketmeyenlere kıyasla felç riskinin %17 daha az olduğunu buldu. Araştırmacılar, kakaonun sağlığa olan faydalarını, kalbi korumaya yardımcı olan anti-inflamatuar bileşikler olan polifenollere ve flavanollere bağlamaktadır. Maksimum antioksidan faydalar elde etmek için en az %70 kakao içeren bitter çikolatayı tercih edin.

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