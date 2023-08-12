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Dünya 186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var
Dünya

186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var

Yeniakit Publisher
2023-08-12 22:10:00 -
186 yıllık tarihi cami çöktü! Hayatını kaybedenler var

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün Zazzau Emirliği Camisi'nin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.

Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.

Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.
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