183 milyon e-posta ve şifre ele geçirildi. Türkiye dahil dünya casus kaynıyor

İhlal edilen veriler arasında 183 milyon adet e-posta adresi, bunların girildiği internet siteleri ve kullanılan şifreler yer alıyor. Öte yandan Amazon, eBay, Netflix gibi platformlarda kullanılan şifrelerin de çalındığı bildiriliyor.

"BİR KEZ ELE GEÇİRİLDİKTEN SONRA ÇOĞALTILIR"

Avustralyalı siber uzman Troy Hunt, yaklaşık 3,5 terabaytlık verinin çalındığını belirterek "Bu olay yalnızca ihlal değil, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla oluşturulmuş bir hırsızlık." dedi.

Hunt, "Kötü niyetli kişiler verilerinizi bir kez ele geçirdikten sonra, bu veriler çok sayıda kanal ve platform aracılığıyla tekrar tekrar çoğaltılır." ifadelerinde bulundu.

Milyonlarca kullanıcıyı ayaklandıran olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenmek isteyen kullanıcılar, sorularına cevap ararken siber uzman Hunt, bunu kontrol etmenin basit bir yolu olduğunu bildirdi.

İhlal bilgilerini paylaşan Have I Been Pwned sitesindeki ilgili bölüme e-posta adresinizi girerek çalınıp çalınmadığını kolaylıkla görebilirsiniz.

ŞİFRELERİN ÇALINMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Söz konusu durumun bir daha yaşanmaması için uyarılarda bulunan siber güvenlik uzmanı Graham Cluley "Farklı hesaplarınızda aynı parolayı kullanmayın. Bir şifre yöneticisiyle her hesap için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun" dedi. Cluley, mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Cluley ayrıca "Güçlü bir parola en az 16 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayılar ve semboller içermelidir." ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürerken siber suçluların kimliği henüz belirlenemedi.

TÜRKİYE’DE DE 16 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kişisel verileri çalma, belli odaklara satma Türkiye’de de casusluk soruşturmasında gündeme geldi. İBB Başkanlığı’nda ortaya çıkarılan yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na bu kez casusluk soruşturması iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. İddialar bu kez çok ağır. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında iş birliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması ve satılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiaları üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise, “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

BÜYÜK BİR CASUSLUK ŞEBEKESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025’te tutuklanan Hüseyin Gün’ün üvey oğlu Ü.D.A.’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün’ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye’deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.

Gün’ün telefonunda yapılan incelemelerde İngiliz istihbaratçılarla yazışmalar, kriptolu haberleşme uygulamaları ve bakanlara ait gizli çekim fotoğraflar bulundu.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TÜRKİYE’Yİ ŞOK ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturması büyük ses getirdi. Hüseyin Gün’ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak “Jupiter1881” kullanıcı adıyla görüştüğü “Bluestar81” rumuzlu kişinin İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu tespit edildi.