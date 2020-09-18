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İSLAM 18.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-18 06:37:00 -
18.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır; kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler."

 (Kasas Suresi - 84)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanların dünya hayatında yaptıklarının âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfatın, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir (“iyilik” diye çevirdiğimiz hasene ve “kötülük” diye çevirdiğimiz seyyie kavramları hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160; Neml27/89-90).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248-249

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah, benim için, ümmetimin hata ile unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır."

(Buhârî, Hudûd 22)

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