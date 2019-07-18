18.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Temmuz 2019 Perşembe 08:35
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
"Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler."
(Hicr Suresi, âyet:55 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim bir hidayete davette bulunursa, buna uyanların sevaplarının bir misli ona gelir ve bu durum, onların ücretlerinden hiçbir şey eksiltmez."
"Kim bir dalalete çağrıda bulunursa, buna uyanların günahlarından bir misli de ona gelir ve bu onların günahlarından hiçbir eksiltme yapmaz."
YORUM YAZ