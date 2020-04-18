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İSLAM

18.04.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz..

2020-04-18 06:46:00 -
18.04.2020 Günün Âyet ve Hadisi


وَجَٓاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّۜ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدُ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Bu durumda iken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir; "İşte bu, senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir!"

 (Kâf Suresi - 19)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bir gün ecel gelip insan son anlarını yaşarken dünya ile şuur bağlantısı kesilecek, sekerat (ölüm sarhoşluğu) hali yaşanacaktır. Ölüm vuku bulduktan sonra insanlar, diriliş borusu çalınıncaya kadar kabir (berzah) âleminde kalacaklar, dirilişten sonra mahşerde toplanacaklar, dünyada göremedikleri bir kısım gerçekleri (gayb âlemine ait olayları, melekleri, şeytanları) açıkça görecek, Kur’an’ın söylediklerinin doğru olduğunu gözlemleyerek anlayacaklardır. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 109-111

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ » يَعني المَوْتَ

“Lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz.”

(Tirmizî, Zühd, 4)

 

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