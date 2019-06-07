18 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.

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