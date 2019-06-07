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18 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

07 Haziran 2019 Cuma 14:17
18 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:17
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  2. motosiklet
  3. Manavgat-Oymapınar kara yolu
  4. Sağlık ekibi
  5. Manavgat Devlet Hastanesi
  6. Antalya Adli Tıp Kurumu
  7. Otopsi

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