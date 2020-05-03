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Aktüel

18 yaşındaki ehliyetsiz kağıt toplayıcısına ceza

Sivas’ta kısıtlamaya uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalanınca 5 bin 470 TL ceza yedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:19:23 -
18 yaşındaki ehliyetsiz kağıt toplayıcısına ceza

Sivas’ta kısıtlamaya uymayarak sokağa çıkan 18 yaşındaki kağıt toplayıcısı genç, ehliyeti olmamasına rağmen motosiklet kullanırken polis ekiplerine yakalanınca 5 bin 470 TL ceza yedi.


Sivas’ta polis ekipleri, Yenimahalle Menderes Caddesi üzerinde yaptığı denetimlerde motosikletle kağıt toplayan bir genci durdurdu. Yapılan kontrollerde 18 yaşındaki M.D.’nin ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin trafik yönünden bazı kusurlarının bulunduğu tespit edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gence sokağa çıktığı için Kabahatler Kanunu çerçevesinde 392 TL, trafik kusurları yönünden ise 5 bin 78 TL olmak üzere toplamda 5 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Motosikleti otoparka çekilen kağıt toplayıcısı genci polis dışarı çıkmaması konusunda uyararak, evine gönderdi.

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