18 yaşına girer girmez skandal paylaşım! Defne Samyeli'nin kızı "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı

Kokuşmuş mahalle' olarak adlandırılan magazin dünyasından rezil bir haber daha geldi. Her yaptıklarıyla olay olan ve geçtiğimiz gece 17 yaşında olmasına rağmen sözde erkek arkadaşıyla eğlence mekanına giden ve gecesi olaylı biten Derin Talu, 18'ine girer girmez içkili paylaşımlarla gündeme geldi.

"Bebeğim artık yasal"

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu'yla alkol aldıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Deren Talu bu paylaşıma "Benim bebeğim artık yasal" notunu ekledi. Derin Talu da ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı. Talu'nun bu paylaşımına binlerce tepki mesajı yağdı.

Daha önce de alkol alıyor muydu?

Öte yandan Deren Talu'nun alkollü fotoğrafı 'Artık yasal' notuyla paylaşması ise bir gerçeği daha dolaylı olarak gözler önüne serdi. Deren Talu'nun 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu’nun aynı anda fotoğrafını da paylaşması içkili anların 18 yaşından önceki zamanlara ait olma ihtimalini güçlendirdi.

Ülkemizde reşit olmayan birine alkol içirilmesi ve satılması suç kapsamında sayılıyor. Yetkili mercilerin bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı ise kamuoyu tarafından merak konusu oldu.