18 yaşın altındakiler BES’ten nasıl yararlanır?

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gençlerin sisteme girmesinin önündeki engel kalkacak. Noyan Doğan yazısında BES’in yeni düzenlemesine ilişkin önemli detayları paylaştı. Yeni BES düzenlemesi kimleri kapsıyor? Yeni düzenleme ile 18 yaş altı tüm gençler BES’e giriş yapabilecek.

Kanun yasalaşırsa, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki ‘bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir’ maddesi iptal edilecek. Böylece 18 yaş altı kişilerin sisteme katılmasındaki engel kalkacak. Artık 18 yaş altı gençler kendi adlarına emeklilik sözleşmesi yaptırabilecek. Ebeveynler de çocukları adına sözleşme düzenlettirebilecek.

Yeni doğan bebeğe BES yapılır mı?

Ebeveynler yeni doğan çocukları adına sözleşme yaptırabilecek.

18 yaş altına BES devlet katkısı var mı?

18 yaş altı da devlet katkısından yararlanabilecek mi? BES’te uygulanan yüzde 25 devlet katkısından sisteme girecek gençler de yararlanacak. Böylece, genç, her ay sisteme 100 lira yatırırsa, devlet de 25 lira koyacak. 18 yaş altının herhangi bir geliri yok, sisteme nasıl katkı payı ödeyecek? Katkı paylarını ebeveynler ödeyecek ancak sözleşme genç adına olacak. BES’i olan genç, çalışmaya başladığında sözleşme devrine gerek kalmadan ödemelerine kendi devam edebilecek.

BES kesintisi ne kadar 2021?

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişilere belirli oranlarda kesinti uygulanmaktadır. 2021 yılı itibariyle uygulanan kesinti oranlarında artış olmuştur. 2021 BES kesintisi asgari ücretle çalışan kişiler için 107,32 TL olarak belirtilmektedir.