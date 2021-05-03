Türkiye 14 Ocak 2021’den itibaren korona aşı uygulamasına başladı. Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Pek çok kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, 18 yaş üstüne aşı sırası gelir mi?

18 yaş üstüne aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi.

Bakan Koca, “Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" dedi.